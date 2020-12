Tak wygląda rezydencja Michała Wiśniewskiego za 5 milionów

Gdy w 2019 roku do mediów przedostała się informacja o zbliżającym się rozwodzie Michała Wiśniewskiego i Dominiki Tajner, wielu bacznych obserwatorów show biznesu spodziewało się kolejnej paskudnej walki o dom i wspólny majątek. Wkrótce okazało się jednak, że nie ma się o co się martwić. Fakt podał do wiadomości, że rezydencja, którą do tej pory zamieszkiwała para, już od dawna nie należała do Wiśniewskich.