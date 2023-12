Tak zmieniło się rodzeństwo filmowego Kevina McCallistera. Niektórych trudno dziś rozpoznać. Dacie radę? (ZDJĘCIA)

Jeffrey "Jeff" McCallister był drugim starszym bratem Kevina. Widzowie zapamiętali go dzięki burzy rudych włosów. Michael C. Maronna nadal jest związany z branżą. Jego filmografia zamyka się co prawda w 2013 roku, ale pracuje w Nowym Jorku jako elektryk przy filmach i programach telewizyjnych. Jest też współgospodarzem podcastu "The Adventures of Danny and Mike". Prowadzi go z Dannym Tamberellim, z którym lata temu występował w serialu młodzieżowym "The Adventures of Pete and Pete".