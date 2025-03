Tak zmieniły się gwiazdy "Warsaw Shore"

Zakrapiane imprezy, dramatyczne kłótnie czy romanse okazały się przepisem na całkiem popularne show. Mowa oczywiście o " Warsaw Shore ". Kontrowersyjny format debiutował na antenie MTV Polska w 2013 r. Program bardzo szybko zaskarbił sobie sporą sympatię widzów. Stał się także prawdziwą fabryką celebrytów, wprowadzając do polskiego świata show-biznesu wiele wyjątkowo barwnych postaci.

Niektóre twarze znane z show MTV wciąż można spotkać na salonach. Wielu z nich od czasu emisji pierwszych odcinków zmieniło się praktycznie nie do poznania. Metamorfozy nie można odmówić Ewel0nie, która rozkochała się w operacjach plastycznych. Jakiś czas temu celebrytka podczas pobytu w tureckiej klinice otarła się o śmierć, ale nawet to nie zniechęciło jej do ciągłego majstrowania przy swojej aparycji.