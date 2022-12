Tak żyje Katarzyna Stoch, najstarsza córka biznesmena z Podhala! Walczyła z ciężką chorobą, dziś poświęca się modzie (ZDJĘCIA)

Ostatnimi czasy bardzo głośno jest w mediach o rodzinie "milionera z Podhala", Andrzeja Stocha . Choć niegdyś senior rodu figurował na liście najbogatszych Polaków, to dziś rodzinnych biznesów doglądają jego dzieci, które zwróciły na siebie uwagę mediów przy okazji niedawnej imprezy urodzinowej Andrzeja Stocha juniora . Na wystawnej uroczystości utrzymanej w uniwersum Harry'ego Pottera zjawiło się wielu rodzimych influencerów.

Kim jest Katarzyna Stoch? Córka Andrzeja Stocha poświęca się modzie i podróżom

Katarzyna Stoch , bo o niej mowa, również dogląda rodzinnych interesów, a ponadto zajmuje się modą i podróżuje w odległe zakątki świata. Jak mogliśmy przeczytać w przeprowadzonym z nią wywiadzie dla serwisu ZGórLalka, córka Stocha na co dzień spełnia się w roli projektantki i sprzedaje ubrania swojego projektu w butiku w Zakopanem. Okazuje się jednak, że choć dziś realizuje swoje pasje, to niegdyś znalazła się na życiowym zakręcenie.

Moja przygoda z projektowaniem zaczęła się bardzo nieoczekiwanie. Przez lata byłam instruktorem fitness, niestety moje życie zmieniło bieg przez chorobę. Białaczka, a później przeszczep szpiku zwolniły rytm życia. Zaczęłam szukać innej alternatywy, z modą zawsze byłam za pan brat, więc szybko złapałam bakcyla. Nie ukrywam, mama zawsze szyła, modnie się ubierała i zarażała stylem. Pewnie dzięki niej mam w sobie to coś, co szybko stało się moją nową pasją i wciągnęło do reszty - wyznała.