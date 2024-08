Taylor Swift "JEST ZDRUZGOTANA" planem ataku terrorystycznego podczas jej koncertu. Wiadomo, co dalej z trasą

Marta 1 godz. temu zgłoś do moderacji 99 1 Odpowiedz

Granice Europy powinny zostać zamknięte i kontrolowane. Mamy prawo czuć się u siebie bezpiecznie, my muzułmanom nie ładujemy się do ich krajów, tak samo jak do Afryki. Nie mają stosownych dokumentów i pozwoleń na pobyt to nie wpuszczać. Trzeba zacząć to kontrolować, bo inaczej będziemy bali się u siebie w krajach wychodzić z domu.