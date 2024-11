Teresa Werner ma córkę z pierwszego małżeństwa. Tak dziś wygląda 43-letnia Joanna. Nie poszła w ślady mamy

Teresa Werner przez wiele lat była gwiazdą zespołu pieśni i tańca "Śląsk". Przeszło dekadę temu postanowiła rozwijać się solowo, wkraczając do świata disco polo. Do tej pory nagrała aż osiem albumów. Również w życiu prywatnym w końcu jest szczęśliwa. Od 2010 r. jest żoną, ma dorosłą już córkę oraz piękny i bardzo luksusowy dom.

Jedyna córka 66-leniej Teresy Werner, Joanna, to owoc pierwszego małżeństwa artystki. Po rozstaniu z ówczesnym mężem gwiazda przez wiele lat nie mogła zbudować nowej, trwałej relacji. Szczęśliwie zakochała się jednak ponownie 15 lat temu. Obecnego męża poznała podczas spotkania dotyczącego ubezpieczenia na życie. Choć mężczyzna początkowo uważał, że Werner jest poza jego zasięgiem, udało im się zbliżyć. W 2010 r. pobrali się, a Teresa uznała, że od początku czuła, że Wiesław jest jej przeznaczeniem.

Od pierwszego momentu, gdy spotkałam Wiesława, wyczułam, że to właściwy dla mnie mężczyzna. Uważał, że jestem dla niego nieosiągalna. Dopiero później, po dłuższej znajomości przekonał się, że mogę odwzajemniać jego uczucie - opowiadała w rozmowie z "Na żywo".

Kim jest córka Teresy Werner?

Choć Teresa Werner jest aktywna w mediach społecznościowych, to raczej rzadko dzieli się rodzinnymi kadrami. Niewielu może więc wiedzieć, kim jest i jak wygląda jej córka. Jak się okazuje, 43-letnia Joanna Garbos nie poszła w ślady znanej mamy. Kobieta pracuje w w branży farmaceutycznej, a wcześniej wykładała na Politechnice Częstochowskiej. Panie są ze sobą blisko związane. Swego czasu Teresa Werner opowiedziała o córce w "DDTVN".

Jestem z niej tak dumna. Jak tylko o niej mówię, to się wzruszam. Ona też jest ze mnie dumna i jestem wdzięczna, że docenia to, co robię.