Tiktoker Dominik Rupiński ujawnia, kiedy zarobił PIERWSZY MILION i przyznaje: "W Polsce jest drogo"

Młody, egocentryczny, oderwany od rzeczywistości chłopaczek, wcale już nie taki młody, dzieci bulą na niego jak szalone z portfeli swoich rodziców. Wystarczy tydzień wojny i pierwszy pada jak mucha. To całe pokolenie Rupińskiego jest do wymiany. To są ludzie niezdolni do podjęcia jakiejkolwiek pracy, ani do poświęcenia się dla dobra czegokolwiek/kogokolwiek. Tylko ja, ja i ja. tylko hajs, hajs i hajs. Najważniejsze w życiu są kasa, wygląd, zdjęcia i lajki..