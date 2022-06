Tłum celebrytów na evencie Disneya: Cleo jako Dzwoneczek, roześmiany Andrzej Wrona, Rafał Zawierucha... (ZDJĘCIA)

Gwiazdy polskiego show biznesu obecnie bez wątpienia nie mogą narzekać na brak okazji do brylowania na salonach. W ostatnim czasie nie brakuje bowiem wydarzeń, które tłumnie zaszczycają obecnością rodzimi celebryci. W niedzielę odbył się na przykład charytatywny pokaz mody, na którym pozowali m.in. Barbara Kurdej-Szatan, Iwona Węgrowska czy Karol Strasburger. Następnego dnia pokaźną reprezentację znanych twarzy można było natomiast spotkać na evencie platformy Disney+.

Na niebieskim dywanie pojawiła się m.in. Cleo, która zdecydowanie postarała się, by jej stylizacja pasowała do charakteru imprezy. Celebrytka na ściance pozowała odziana w krótką sukienkę ozdobioną połyskującymi gwiazdkami, do której dobrała długie rękawiczki oraz buty na niebotycznej platformie. Całość uzupełniła kolorowym makijażem oka i obowiązkowym kucykiem. Stylizacja z powodzeniem przywodziła na myśl jedną z bohaterek filmowych opowieści Disneya, wróżkę Dzwoneczek.