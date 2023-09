Tłum celebrytów WDZIĘCZY się na gali: Dominika Gwit, Jacek Borkowski z ukochaną, Sylwia Bomba... (ZDJĘCIA)

Ostatnie tygodnie dla naszych gwiazd są niezwykle pracowite. Co rusz to jakieś wydarzenie, premiera czy gala. Jednak nasze zaprawione w boju lwy salonowe prawdopodobnie żyją w zgodzie z chińskim przysłowiem "jeśli będziesz robił to, co lubisz, wtedy nigdy nie będziesz musiał pracować", ponieważ zawsze dopisują im szampańskie humory. Nie inaczej było w piątek 29 września na gali "Businesswoman Awards".