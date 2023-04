Tłum ELEGANCKICH gwiazd na otwarciu sklepu Tiffany w Nowym Jorku: Blake Lively, prześwitująca Florence Pugh (ZDJĘCIA)

Gwiazdy przybyły na otwarcie nowego sklepu Tiffany, czyli kultowej już marki biżuterii, której symbolem stał się niebieski kolor, specjalnie nazwany na cześć przedsiębiorstwa "Tiffany Blue". Pierścionek zaręczynowy of Tiffany'ego to zdecydowanie marzenie niejednej kobiety, a odniesienia do tej błyskotki wielokrotnie pojawiały się w popkulturze. Nie brak również gwiazd, które chwaliły się, że ich ukochany obdarował ich właśnie tym luksusowym cackiem.