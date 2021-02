TŁUSTY CZWARTEK: Pączki, które wyglądają jak Robert Makłowicz (ZDJĘCIA)

😈😈😈😈 2 godz. temu zgłoś do moderacji 74 1 Odpowiedz

Makłowicz to historyk. Jego programy są dobrze przyjmowane bo opowiada w ciekawy sposób o miejscach w których gotuje, o genezie potraw i to go w sumie najbardziej wyróżnia na tle innych telewizyjnych kucharzy.