Tomasz Barański BLOKOWAŁ udział Agnieszki Kaczorowskiej w "TzG"? Mamy jej komentarz

Zastanówcie się jak byście się poczuli gdyby ktoś zapewniał was o miłości a za chwilę od was odszedł pod jakimś pretekstem. Jak musi boleć gdy komuś ufacie a on was tak potraktuje. Współczuję Maciejowi Pela sytuacji w jakiej się znalazł. Został perfidnie wykorzystany. To że tak się podzielili rolami w związku to była ich wspólna decyzja i nie można go obwiniać że ona więcej zarabiała. Uświadomię wam postępowanie Agnieszki, ona szukała dobrych genów a gdy je znalazła to zaczęła szukać lepszego źródła pieniędzy. Niestety celem jej będzie znalezienie bogatego faceta który utrzyma ją i jej dzieci, które z pewnością będzie chciała całkowicie odebrać gdy znajdzie się odpowiedni sponsor, a jeśli to się nie uda to być może wróci do Macieja. Proszę wszystkich hejtujących rozpad tego związku o to by mieli na uwadze to co tu zostało napisane.