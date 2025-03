Tomasz Jakubiak informuje, jak się czuje, opowiadając o spotkaniu z bliskimi: "Najlepszą terapią są właśnie takie przyjemności, a nie leżenie w łóżku"

Obecnie Tomasz Jakubiak przebywa w Polsce i powoli wraca do siebie. Ostatnio chwalił się nawet tym, że ma coraz lepsze wyniki. Stara się wychodzić z bliskimi i korzystać z życia. Tym razem znajomi wyciągnęli go z domu, co skłoniło go do pewnych refleksji na temat procesu zdrowienia.