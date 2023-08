Tomasz Jakubiak z "MasterChefa Junior" WZIĄŁ ŚLUB na Bali! Wśród gości Dorota Szelągowska i Daria Ładocha (ZDJĘCIA)

Tomasz Jakubiak zyskał rozpoznawalność dzięki posadzie jurora w dziecięcej edycji "MasterChefa" . W programie znalazł się w zastępstwie za Mateusza Gesslera i od kilku sezonów ocenia zmagania nastoletnich kucharzy w produkcji TVN-u. Prywatnie Tomasz jest szczęśliwy u boku ukochanej Anastazji . Historia ich miłości jest jednak dość zaskakująca. Przypomnijmy, że Jakubiak ma na koncie poważne przewinienie, o którym opowiedział w rozmowie z portalem Oh!me. To tam przyznał, że zdradził poprzednią partnerkę.

Z mamą mojego dziecka, Anastazją, poznaliśmy się bardzo dawno temu i ponownie spotkaliśmy bodajże w październiku 2019 roku. Popełniłem wtedy straszną rzecz, bo zdradziłem swoją poprzednią partnerkę. Po upojnej nocy okazało się, że Anastazja jest w ciąży. Oczywiście wstyd mi za to co zrobiłem, ale koniec końców jest mega. Jesteśmy cudowną parą, mającą cudownego syna. Widocznie tak miało być. Nie należę do osób, które mówią, że żyją w celibacie, nie piją, nie palą, a gdy światło zgaśnie i nikt nie patrzy, zaczynają rozrabiać - wyjaśnia.