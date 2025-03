Tomasz Karolak rozprawia o MĘSKOŚCI: "To jest zrobienie, odkurzenie, wypranie sobie, odciążenie tej kobiety od tej roboty całej"

Matko.... dlaczego faceci nadal nie rozumieja, ze wypranie wlasnych ciuchow czy pozmywanie naczyn to nie jest pomaganie. To jest normalny obowiazek. Przeciez kazdy facet singiel musi to robic tak czy siak zeby nie zarosnac w domu z syfem. Co wy wybieracie sprzataczke na cale zycie czy partnerke? Partnerstwo czy znacie to slowo? Wiekszosc kobiet teraz pracuje i dokłada sie do budżetu domowego, wiec prace domowe powinny byc wykonywane wspolnie. A zwlaszcza wychowuwanie dzieci!