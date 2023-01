Tomasz Kot był w SEMINARIUM. W nowym wywiadzie nie szczędzi gorzkich słów Kościołowi i zdradza, co myśli o apostazji

Cerata 37 min. temu zgłoś do moderacji 27 20 Odpowiedz

Co chwilę słyszę, że Kościół jest zły, że odjechał pociąg, że różne rzeczy... Ale czy to de facto ma na mnie jako zwykłego Polaka Katolika wpływ? Nie. Dlaczego? Bo jestem w głębi serca przekonany o prawdziwości słów zawartych w Biblii a szczególnie Nowym Testamencie i widzę, że prawdy o życiu tam zawarte po prostu działają. One do mnie przemawiają. Kiedy analizuję jakieś czytanie to myślę, czy to się zgadza z moją obserwacją? Czy przeszkadza mi, że Maszę prowadzi Ksiądz, który coś-tam zrobił czy robi? Tak. Wołałbym, aby mimo wszystko idealistycznie zachował się i poprawił lub odszedł jak Judasz i nie krył i udawał, że to nie on i że go nie ma. To może dziwnie zabrzmi, ale to wszystko co mówi się o Kościele to jakby źle mówić o obsłudze hotelu, kiedy się gdzieś było. Pojechałem tam nie dla obsługi i oni są w sumie mało ważni. Dobrze, aby byli dobrzy i źle jeśli byli źli. Dla mnie z wiarą jest jak ze sportem, pracą, sztuką, nauką... Nie trenujesz życia w wierze i odnoszenia swoich zwykłych spraw do wiary - nie masz wyników. Nie żyjesz wiarą codziennie i nie odnosisz wszystkiego w życiu do wiary - raczej nie będziesz dobry w wierze jeśli tym nie żyjesz. Dla mnie wiara jest najważniejszą kwestią w życiu. I tak sobie szczęśliwie żyję... I staram się donieść to światełko do końca.