Tomasz Świątek "przyłapany" w porsche wartym ponad MILION ZŁOTYCH. Towarzyszyła mu córka (ZDJĘCIA)

Mila 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Szajuje osiągnięcia Igi, jej skromność oraz nienachalnisc. Jako matkę, boli jednak to, że tak bardzo zapomina się o tej kobiecie, a podkreśla jedynie rolę ojca. Uważam, że tam coś działa nie tak. Nawet jeśli mama nalegała na edukację, sprzeciwiała się grze, to czyniła to tylko z dobrem dla córki (sama osiągnęła coś w życiu i pewnie tego pragnęła dla corek). Ojciec mógłby wreszcie stanąć na wysokości zadania i uwzględnić matkę w tych wszystkich pochwałach. Ta kobieta zasuwała na rodzinę, a on podkreśla wiecznie E bywało że nic nie miał bo wszystko szło na treningi/ turnieje. Tera to mu pewnie na rękę utwierdzać Igę w tym i nie dzielić się sukcesem z matką. Smutne bardzo