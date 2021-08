Top of the Top Sopot Festival 2021. Sylwia Grzeszczak w falbanach, tropikalna Kayah, elegancki Andrzej Piaseczny (ZDJĘCIA)

W czwartkowy wieczór punktualnie o godzinie 20 rozpoczął się kolejny dzień Top of the Top Sopot Festival. Tego wieczora w Operze Leśnej odbył się jubileuszowy koncert z okazji 20-lecia TVN 24. W rolach prowadzących na scenie pojawiły się największe gwiazdy stacji, w tym m.in. Monika Olejnik, Piotr Kraśko, Grzegorz Kajdanowicz czy Diana Rudnik. Podczas imprezy nie zabrakło też nawiązań do niedawnego przegłosowania "Lex TVN".