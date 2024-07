Tribbs wziął ślub! Producent poszedł do ołtarza w białym garniturze. Kim jest jego wybranka? (ZDJĘCIA)

Kobieta 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Witam.Moj facet jest Ślązakiem i ma bardzo dużo zalet.Jest pobożny katolicki chodzi do Kościoła uczuciowy rodzinny x wartościami ale niestety niechetmy do wykonywania obowiązków domowych i leniwy jeżeli chodzi o obowiązki domowe.Kiedys mył okna było pełno smug i powiedział że nie będzie mył tych okien i kazał mi umyć wszystkie okna 🤣 powiedział że ja mam to robić bo on nie umie.Kupilam kwiaty do domu .On za nie zapłacił ale kompletnie nie interesował się tymi kwiatami jakie kupię itp.Nawet ich nie podlejr bo zawsze ją to muszę robić.Pralki nie umie obsługiwać . Powiedział że ja mam robić pranie bo on się boi że zepsuje pralkę.Gotowac nie umie .Ja gotuję a on umie zrobić mielone naleśniki u nic poza tym.Obierac kartofli nie umie ja to robię.Sprzatal salon z kuchnią prawie 2 godziny kiedy ja to robię w pół godziny w związku z tym postanowiłam że nie ma sensu żeby to robił bo jest zbyt powolny.Zauwazylam że jest niechętny do obowiązków domowych i go to nie interesuje.Ja jestem kobietą i w tym domu muszę byc gospodynia i robić wszystko.Myc okna prac sprzątać gotować .To co robi mój chłop w domu to przygotowanie sobie śniadania do pracy i włożenie ubrań do szafy .A jak chce żeby mi pomógł to muszę go prosić kochanie chodź czy mógłbyś po moc w kuchni itp.W sumie nie wiem czy się śmiać z tego czy płakać nad tym.Az strach się bać co to będzie jak ja nogę złamie albo rękę.On sobie nie poradzi z tymi obowiązkami.Jest powolny i wszystko zbyt długo robi i opornie .Kapie się prawie godzinę śniadanie je pół godziny hahaha 😁😁 chodzi powoli i w sumie to jest trochę śmieszne.Slazacy tacy są że im się w domu nie chce sprzątać prac i gotować u myślą Że kobieta będzie kura domowa i wszystko w domu robić😁ja gotuję obiady a chłop siedzi i czeka aż się mu poda obiad w sumie to trochę śmieszne