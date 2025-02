TVP ogłasza 11. uczestnika preselekcji do Eurowizji. Fani ZAŻENOWANI: "Ujma dla wszystkich artystów, którzy się nie dostali"

Już tylko niecałe dwa tygodnie dzielą nas krajowych preselekcji, podczas których wyłoniony zostanie reprezentant Polski na 69. Konkurs Piosenki Eurowizji . W tym roku Telewizja Polska oddała wybór w ręce widzów, co spotkało się z pozytywnymi reakcjami fanów, wciąż pamiętających o kontrowersjach i rzekomych ustawkach z ostatnich lat. Kilka tygodni temu ogłoszono oficjalnie, że o wyjazd do Bazylei powalczą Justyna Steczkowska, Kuba Szmajkowski, Dominik Dudek, Sw@da i Niczos, Daria Marx, Janusz Radek, Sonia Maselik, Chrust, Tynsky oraz Marien .

TVP ogłasza 11. uczestnika preselekcji do Eurowizji

TVP o przyznaniu "karty uczestnictwa" Teo Tomczukowi

Teo popełnił błąd, źle odczytując zapis Regulaminu o wymogu posiadania polskiego obywatelstwa już podczas samego zgłoszenia się do preselekcji. Podczas przesłuchań na żywo przyznał się, że nadal go nie posiada chociaż od wielu miesięcy jest objęty procedurą przywrócenia polskiego obywatelstwa. Z tego powodu, pomimo szans na finałową 10-tkę, nie został objęty dalszymi pracami Komisji. Ostatecznie obywatelstwo zostało mu przyznane przez Prezydenta RP 16 stycznia 2025 i to był kluczowy moment, który otworzył artyście drzwi do udziału w Wielkim Finale - przekazano w komunikacie.