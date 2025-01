TYLKO NA PUDELKU. Afera za kulisami ramówki Polsatu po żarcie z alkoholu i Antka Królikowskiego. "Było mu zwyczajnie przykro"

Żarty z Antka Królikowskiego podczas ramówki Polsatu

Na ramówce promowano "Kabaret K2. Jedziemy po bandzie". Klimat zapowiadanego na "wyjątkowo ostre" kabaretowego show, które Polsat będzie wiosną emitował w środy, najwyraźniej aż zbytnio udzielił się kabareciarzom, którzy będą w nim występowali. Podczas prezentacji ramówki stacji na nowy sezon doszło do niefortunnej wymiany zdań między Bartoszem Klauzińskim z "Kabaretu K2" a siedzącym za nim Antonim Królikowskim. Gdy Maciej Rock zapytał, czy aktor dołączy do ich składu, kabareciarz pokusił się o żart o alkoholu.

Nie, nie stać nas. Nie mamy tyle alkoholu - wypalił, kontynuując: Kiedy dyrektor Miszczak zobaczył, co chcemy robić celebrytom, gwiazdom, politykom, to powiedział: "A, ciul, w Republice jeszcze nie byłem". Będzie po bandzie, będzie ostro, cieszcie się i bójcie się".

Popłoch za kulisami ramówki Polsatu po żarcie Klauzińskiego. Królikowskiemu było przykro

On nie chce, by ciągnęły się za nim w nieskończoność błędy młodości - dodaje rozmówca Pudelka. Poważnie podchodzi do kwestii zdrowia i nie lekceważy swojej choroby. Było mu zwyczajnie przykro, że ktoś dla żartu wykorzystał jego dawną łatkę imprezowicza. To wszystko bardzo niefortunne. Zwłaszcza że i kabarety, i "Uroczysko", w którym gra Antek, są ważnymi elementami nowej ramówki, więc ostatnim, na czym zależałoby stacji, jest jakiś konflikt pomiędzy ich gwiazdami - dowiadujemy się.