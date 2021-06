TYLKO NA PUDELKU: Arkadiusz Milik spaceruje po parku z NOWĄ DZIEWCZYNĄ! Pasują do siebie? (ZDJĘCIA)

Wiadomość o kiełkującym uczuciu dotarła do mediów, gdy Milik został przyłapany przez paparazzi na warszawskich Polach Mokotowskich podczas romantycznego spaceru z nową sympatią. Para przechadzała się parkiem z psem Agaty, niewiele sobie robiąc z obecności fotografa. Podobno Milik robił wszystko, by ukrywać związek z Agatą tak długo, jak to będzie możliwe. Udawało się przez kilka miesięcy.