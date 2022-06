TYLKO NA PUDELKU: Filip Chajzer BOI SIĘ, że po odejściu Edwarda Miszczaka STRACI PRACĘ! "Jego pozycja jest zagrożona"

W TVN nadchodzą ciekawe czasy. Gdy okazało się, że Edward Miszczak podjął decyzję o odejściu ze stacji, w środowisku od razu się zakotłowało. Niektórzy od razu czołobitnie pożegnali ukochanego dyrektora programowego, mówiąc wprost, że gdyby nie on, po prostu by nie istnieli...

Jak udało nam się dowiedzieć, przyszłości zaczął obawiać się nie kto inny jak Filip Chajzer. Osoba, do której dotarliśmy, opisuje sytuację bardzo obrazowo: dotychczas Chajzer cieszył się statusem gwiazdy, bo bardzo lubił go Miszczak. To dlatego prezenter nie zniknął z wizji nawet wtedy, gdy ubliżał dziennikarce Wirtualnej Polski. Ani wtedy, gdy na wizji wyśmiewał ataki paniki. Ani wtedy, gdy żartował rasistowsko i obleśnie...