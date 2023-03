TYLKO NA PUDELKU: "Love Island". Samozwańcza partnerka Jaya komentuje: "Nie spał z Olą w kryjówce, bo WIE, ŻE GO OBSERWUJE!"

Kilka tygodni temu rozpoczęła się siódma już edycja polskiej odsłony "Love Island". Chyba mało kto spodziewał się, że program tym razem dostarczy tak wielu emocji. Produkcja trafiła jednak na uczestników wyjątkowo skorych do rozkręcania kolejnych afer i niesnasek. Kiedy na "Wyspie Miłości" przez moment panował względny spokój, do hiszpańskiej willi wprowadził się Jakub "Jay" Wiśniewski, który sporo namieszał. Czujni internauci odkryli, że nowy uczestnik dołączył do programu, prawdopodobnie będąc w związku. Domysły widzów potwierdziła jego domniemana dziewczyna, Jessica.

W związku z oburzeniem widzów, produkcja programu wydała oświadczenie, w którym poinformowano o deklaracji Jaya, że jest singlem. Wkrótce na Instagramie przeprowadzono nadzwyczajną transmisję na żywo, podczas której Karolina Gilon wypytała Jakuba o aferę. Prowadząca "Love Island" ujawniła, że Jessica sama próbowała dołączyć do programu, zgłaszając się w styczniu na casting. Niektórzy internauci sugerowali, że była zbyt delikatna i z góry uwierzyła w zapewnienia uczestnika.

Nazwałbym to bardziej koleżeństwem, znajomością. To na pewno nie był związek ani relacja.[...] Myślę, że jakoś od listopada spotykaliśmy się. Trwało to dość krótko. W grudniu w sumie jej powiedziałem, że chcę zgłosić się do programu. Także jakby zaznaczyłem, że nie mogę budować relacji - tłumaczył pokrętnie Jay.

Tylko na Pudelku. Domniemana partnerka Jaya z "Love Island" komentuje jego ostatnie wyznania

Mimo wątpliwych zapewnień Jaya, Jessica idzie w zaparte, że wciąż jest z nim w związku, który nie zakończył się przed jego dołączeniem do programu. W rozmowie z Pudelkiem, kobieta odniosła się do ostatnich rewelacji i wyznań Jakuba, który twierdzi, że jest singlem.

Jay całkowicie skłamał na temat naszego związku. On nie jest singlem. W piątek, kiedy wyjechał do willi, byliśmy w związku, mam na to mnóstwo dowodów. Kłamał i oszukiwał, a ja jestem w szoku. Nie spał z Olą w kryjówce w dzisiejszym odcinku, bo teraz wie, że obserwuję jego poczynania w programie. Całkowicie zlekceważył mnie i nasz związek - tłumaczyła Pudelkowi Jessica.

"Love Island". Jessica zdradza kolejne szczegóły jej relacji z Jay'em

Znajoma Jaya twierdzi, że ich trwający wciąż związek jest udany. Jessica zarzuciła kłamstwo produkcji "Love Island", która według niej chce na siłę zatrzymać Jakuba w willi.

Jestem w związku z Jayem od dłuższego czasu, mamy bardzo kochający, opiekuńczy, wspierający związek, więc nie mam pojęcia, dlaczego poszedł do programu. Nie wiem, czy Jay zrobił to dla pieniędzy czy sławy, ale mogę potwierdzić, że zdecydowanie nie jest singlem. Produkcja "Love Island" skłamała dla niego (...) desperacko chcą zatrzymać go w willi - zaznaczyła, dodając, że Jay swoim zachowaniem przyniósł jej sporo wstydu:

Byłam zszokowana, gdy zobaczyłem live'a Jaya i Karoliny. On okłamał większość Polaków i zawstydził mnie przed rodziną i przyjaciółmi, ponieważ wszyscy wiedzą, że ja i Jay jesteśmy w związku - podsumowała Jessica.

Która z wersji jest bardziej wiarygodna?

