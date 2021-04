TYLKO NA PUDELKU: Maja Hyży WYGRYZIE Agnieszkę Hyży z Polsatu? "Możliwe, że powierzą jej jakiś program"

Ostatnio o Mai zrobiło się nieco głośniej za sprawą udziału w Twoja Twarz Brzmi Znajomo, gdzie zdążyła wcielić się już między innymi w takie bardziej znane od siebie wokalistki jak Rihanna, Billie Eilish czy Natalia Kukulska. W ostatnim z odcinków, który widzowie będą mogli oglądać już w najbliższy piątek, celebrytka miała okazję sprawdzić się na scenie jako Amy Winehouse. Jak zdradza w rozmowie z Pudelkiem osoba z produkcji, jej wykonanie You Know I’m No Good skradło serca jurorów. Co więcej, władze Polsatu ponoć coraz intensywniej myślą nad dalszą współpracą z Hyży.