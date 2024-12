TYLKO NA PUDELKU: Majka Jeżowska wywija na scenie podczas próby do "Sylwestra z Dwójką". Wybrała zaskakujący utwór (WIDEO)

Podczas koncertu artyści zaprezentują nie tylko swoje największe hity, lecz także zaskoczą publiczność ponadczasowymi coverami i nietypowymi duetami. Michał Wiśniewski wraz z zespołem Piersi wykona żywiołową "Bałkanicę", a Sara James i Igor Herbut połączą siły w emocjonującym duecie "Tonight". Widzowie mogą liczyć na energetyczną interpretację utworu "The Best" w wykonaniu Małgorzaty Ostrowskiej i zespołu Feel . Sara James zdradziła, że oprócz swojego przeboju "Salty" sięgnie po klasyczny utwór Tiny Turner, wykonując niezapomniane "I Will Survive".

Co zaśpiewa Majka Jeżowska? Pudelek był na próbie artystki, która akurat wykonywała utwór "Girls Just Want to Have Fun" Cyndi Lauper. Jak sobie poradziła? Przekonajcie się, oglądając nasz materiał!