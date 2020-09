TYLKO NA PUDELKU: Małgorzata Rozenek zapowiada swój reality show. "Zabrali nam Kardashianów, chcemy MAJDANÓW"

Hipokryzja 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Trochę bawi mnie hipokryzja Polaków. Gdy Jarosław Kaczyński ogłosił walkę z przemysłem futerkowym, nagle Polacy ogłosili go super gościem, który dba o zwierzęta, no bo jak to można zabijać zwierzęta na futro, wielcy obrońcy praw zwierząt. No spoko, ja też jestem przeciwna torturowaniu zwierząt na futra. Co się znajduje na Waszych półkach z kosmetykami? Same kosmetyki, fluidy, szampony, odżywki, tusze do rzęs, perfumy i cała reszta mazideł od "wielkich" firm kosmetycznych, które w okrutny i bestialski sposób testują na zwierzętach. Np firma kosmetyczna Mac lub Dior, Estee Lauder, Nivea, Dove, które tak kochają Polki, to firmy numer jeden w testowaniu na zwierzętach. Na talerzu w niedzielę rosołek i schabowy, no ale przecież zwierzęta futerkowe GINO 😶😱