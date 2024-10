TYLKO NA PUDELKU: Margaret o życiu w patchworkowej rodzinie. Jak mówią do siebie z pasierbicą? "Pewnie jestem krindżową macochą"

Państwo mieli do czynienia osobiście może że Ślązakami?dość specyficzny ludzi o specyficznych poglądach Mój były Ślązak kazał mi gotować obiady dla męża i siedzieć w domu i zajmowsc się rodzina chciał żeby dzieci były i żeby szanować matkę od niego bo na Ślązaków nic powiedzieć złego nie można .Są bardzo zlepieni że sobą emocjonalnie ze sobą Całą rodzina idzie do Kościoła mąż żona dzieci Silne przywiązanie do wiary i rodziny.W ich rodzinę wejdzie tylko zaradne katolicką dziewczyna która umie sprzątać gotować obiady i zajac się domem Do tego podstawą jest wiara bo oni mają coś do ateistów.Moj obecny facet Ślązak nie lubi ludzi x miasta Jakaś Pani powiedziała mi dzień dobry facet się wściekł na mnie że patrzyłam na nie i powiedział mam nadzieję że nie odpowiedziałaś jej dzień dobry To Pani z miasta jest nie mów dzień dobry.Moj facet nie akceptuje ateistów i powiedział że z żadnymi ateistami rozmawiać nie będzie bo mu przeszkadza ateista i miastowy .Mój facet rozmawia tylko x katolikami.A co ja mam poradzić ze facet jest nietolerancyjny??próbował kiedyś wpływać na mnie mówiąc żebym z ojcem własnym nie rozmawiała bo on jest jakiś dziwny i mamy iść do lasu żeby uniknąć spotkania z nim.moj facet jak kogoś nie zaakceptował to kazał nie rozmawiac z tymi osobami bo oni mu nie pasuja.Moj obecny facet powiedział że mam prasować ubrania gotować prax i sprzątać i mamy żyć po katolicku