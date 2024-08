TYLKO NA PUDELKU: Natalia Nykiel, Alicja Majewska i Izabela Trojanowska reagują na aferę z nagłośnieniem na festiwalu w Sopocie!

Za nami Top of the Top Sopot Festival. Trwająca od poniedziałku do czwartku coroczna impreza jak zwykle odbiła się w mediach szerokim echem. Tym razem większe emocje aniżeli sam repertuar, stylizacje artystów czy to, co działo się za kulisami, budziły kwestie techniczne. A dokładnie nagłośnienie, które okazało się istną zmorą organizatorów. Przez wszystkie dni festiwalu media społecznościowe TVN zalewały bowiem krytyczne komentarze pod adresem dźwięku.