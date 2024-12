TYLKO NA PUDELKU: Natasza Urbańska straciła głos DZIEŃ przed "Sylwestrem z Dwójką"! "Nie zaśpiewała żadnej piosenki"

Sylwestrowe koncerty od lat przyciągają przed ekrany telewizorów miliony Polaków. Jak co roku 31 grudnia muzyczne widowisko wyemituje Telewizja Polska , którą na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy ogarnęła prawdziwa rewolucja. Nowe władze nadawcy publicznego z pewnością dołożą starań, aby w ostatnią noc 2024 roku zaprezentować widzom jak najbardziej spektakularne show.

Wśród gwiazd, które przyjęły propozycję wystąpienia na " Sylwestrze z Dwójką ", znaleźli się m.in. Michał Szpak, Andrzej Piaseczny, Michał Wiśniewski, Majka Jeżowska i Małgorzata Ostrowska. Publiczność w Chorzowie rozgrzeją również zespoły Feel, Papa D oraz Wilki . Nie zabraknie także artystów młodego pokolenia - show zaprezentują m.in. Blanka, Wersow, Tribbs czy Kuba Szmajkowski. Ujawniono też pierwsze zagraniczne gwiazdy - tym razem do Polski zawita DJ BoBo , a także włoski zespół The Kolors. Gwiazdą wieczoru będzie zdobywca wielu prestiżowych nagród muzycznych i autor ponadczasowych przebojów, Bryan Adams.

Natasza Urbańska straciła głos. Co z jej występem na Sylwestrze z Dwójką?

Przygotowania do "Sylwestra z Dwójką" rozpoczęły się już kilka dni przed wyczekiwanym koncertem. Nie obeszło się bez przeszkód. Jak udało nam się ustalić, Natasza Urbańska nie zaśpiewała podczas poniedziałkowej próby na Stadionie Śląskim ze względu na problemy zdrowotne . Zgodnie z planami, artystka ma pojawić się we wtorkowy wieczór na sylwestrowej scenie kilkukrotnie. Obecnie stawia na regeneracje i oszczędza siły.

Natasza była na miejscu, wychodziła na scenę, współpracowała z ekipą techniczną, choreografem, ale nie zaśpiewała żadnej piosenki. Kilka dni temu straciła głos i teraz oszczędza go, by jak najszybciej wrócić do formy. Bardzo zależy jej, żeby nie zawieść fanów i zrobić show na najwyższym poziomie - zdradził nam informator