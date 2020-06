TYLKO NA PUDELKU: Paulina Chruściel już GWIAZDORZY? "Wszyscy zaczynają mieć jej dość, a serial nawet nie wystartował!"

Celebrytce udało się jednak wrócić do łask, dostając główną rolę w serialu Polsatu - Maria Matejko , który miał zastąpić Zawsze warto z Julią Wieniawą, Kasią Zielińską i Weroniką Rosati .

Producenci pokładali w serialu opartym na francuskim formacie duże nadzieje, chwaląc się, że we Francji odtwórczyni głównej roli została wielką gwiazdą . Niestety, teraz mogą mieć odmienną opinię, gdyż okazało się, że Chruściel uderzyła do głowy przysłowiowa woda sodowa .

Pudelek dowiedział się, że współpraca z aktorką nie należy do najprzyjemniejszych , a lista jej żądań coraz bardziej się wydłuża...

Zażyczyła sobie oddzielnego kampera, bo nie chciała dzielić go z innymi osobami z obsady serialu i go dostała. Potem jednak zażądała wiatraków na ochłodę, bo było tam zbyt duszno, lecz jeden jej nie wystarczył - donosi osoba pracująca przy serialu. Nie informuje produkcji, że potrzebuje skończyć zdjęcia o określonej godzinie i potem zaskakuje wszystkich, gdy nagle schodzi z planu. Tłumaczy się tym, że zapomniała wcześniej poinformować, ale to bardzo utrudnia pracę całej ekipie. Harmonogram jest przecież układany pod nią, jako główną bohaterkę. Wszyscy zaczynają jej mieć dość, a serial nawet nie wystartował!