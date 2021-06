TYLKO NA PUDELKU: Rafał Brzozowski spędził miły wieczór w GEJOWSKIM KLUBIE: najpierw karaoke, potem pocałunek z dziewczyną pod tęczową flagą (ZDJĘCIA)

Rafał Brzozowski po występie na Eurowizji nieco zszedł z pierwszej linii medialnego frontu. Majowa fala zainteresowania gwiazdorem TVP już opadła, więc wykonawca hitu "The Ride" może zająć się chociażby układaniem życia prywatnego. W końcu tuż przed Eurowizją rozstał się z dotychczasową partnerką, która już znalazła nową miłość. Rafał w tym czasie zbliżył się do Edyty Górniak, ale, jak wynika z najnowszych zdjęć, do których udało nam się dotrzeć, było to jedynie zbliżenie duchowe.