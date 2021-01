TYLKO NA PUDELKU: Sąsiedzi skarżą się na Maję Hyży: "Jej piesek BŁĄKA SIĘ po osiedlu!"

Maja Hyży, podobnie jak wiele celebrytek, jest właścicielką rasowego czworonoga. Suczka ma na imię Sisi i jest yorkiem.

Otrzymaliśmy sygnały o tym, jakoby Maja miała niewłaściwie opiekować się zwierzakiem. O sprawie donosi jedna z jej sąsiadek.

Maja w ogóle go nie pilnuje, pies jest "samowychodzący" i wszędzie s*ający. Najwyraźniej Maja chce wejść w konflikt z sąsiadami osiedla, na którym mieszka. Dzisiaj pies biegał 40 minut po klatce, aż w końcu się zes*ał na parterze...

Wielka gwiazdka, która nie potrafi przypilnować swojego psa, a już tym bardziej po nim nie sprząta. Wielokrotnie piesek biega sam po osiedlu. Sąsiedzi co jakiś czas wstawiają na grupie osiedlowej posty typu: "Czyj to piesek? Biega, błąka się..." - czytamy w przesłanej do nas wiadomości.

Na załączonych screenach można zobaczyć dyskusję ze wspomnianej grupy osiedlowej.

"Znaleziono pieska. Biegał sam po ulicy i prawie samochód go rozjechał!" - brzmi treść wpisu.

"Sisi?", "Maja Hyży, czy to nie jest Sisi?" - pytają sąsiedzi pod zdjęciem suczki.

Postanowiliśmy skontaktować się w tej sprawie z Mają. Celebrytka stanowczo zaprzecza zarzutom.

Od razu powiem, że się nie będę wypowiadać, bo to jest po prostu żenada. Nie chcę tutaj nikogo obrażać. To, że Pudelek dostał jakąkolwiek informację, to już świadczy o moich sąsiadach - mówi celebrytka w rozmowie z nami.

Hyży zapewnia, że Sisi ma właściwą opiekę, a sąsiedzi niepotrzebnie się o nią martwią.

Z moim pieskiem wszystko jest dobrze. Dobrze się ma, jest zdrowa, chodzi na spacerki. Wszystko jest tak, jak powinno być, a sąsiedzi, którzy bardzo się nudzą chyba i powinni może pomyśleć o pracy... nie mam pojęcia, jaki problem mają. Ja się kompletnie nie przejmuję - mówi Maja.

Piosenkarka nie potwierdza też doniesień, że Sisi chodzi na spacery samotnie.

Niech sobie tak mówią. Nie chcę im odbierać tego, bo podejrzewam, że gdybym odebrała im prawo do takich tematów, to pewnie nie mieliby już o czym mówić, więc niech sobie mówią i niech piszą dalej. Szkoda, że tylko pieniędzy za to nie dostają, bo przynajmniej mogliby sobie na tym zarobić - podsumowuje.