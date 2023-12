Tymczasem na premierze "Kleksa": Marcin Najman z ŻONĄ i 12-letnią córką! (ZDJĘCIA)

Niewiele osób wie, że Marcin Najman ma wyjątkowo udane życie prywatne. "Obrońca Jasnej Góry" od ponad dekady związany jest z niejaką Julitą Januszko , z którą doczekał się córki - 12-letniej już Weroniki. Co ciekawe, to właśnie w Częstochowie w 2013 roku para powiedziała sobie sakramentalne "tak". Uroczystość była połączona z chrztem ich pociechy.

To w towarzystwie ukochanej i córki celebryta pojawił się na poniedziałkowej premierze filmu "Akademia Pana Kleksa". Rodzina Najmanów nie omieszkała skorzystać z okazji i wstąpiła na ściankę, gdzie zapozowała do pamiątkowych zdjęć. Podczas gdy rodzice postawili na czarne, eleganckie stylizacje, Weronika zaprezentowała w dość letnim "looku". Miała na sobie kurtkę, do której dobrała krótki, odkrywający brzuch top, jasną spódniczkę oraz białe adidasy i dopasowane do nich skarpetki.