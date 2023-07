U Heidi Klum i Toma Kaulitza BEZ ZMIAN: Znów migdalili się na oczach paparazzi. Urocze? (ZDJĘCIA)

Kim 10 min. temu zgłoś do moderacji 31 0 Odpowiedz

Straszne jest na Pudlu to wypominanie kobietom wieku. 50 lat, 16 lat starsza itp. I co z tego? Ma przywdziac habit i spuscic glowe? Korzysta z zycia, ktore jest tak naprawde bardzo krotkie, i zycze tego jej, wam i sobie przez kolejne Lara. Starzenie sie to przywilej. Dobre starzenie sie powinno inspirowac, a nie spotykac sie z wytykaniem palcami