U Sary Boruc bez zmian: ZNOWU zaparkowała NA ZAKAZIE auto za milion złotych i pognała na zakupy (ZDJĘCIA)

Mi69 44 min. temu

Przeciez to jest PARKINGOWA! Sara zrobila dokladnie to samo! Zwiazala sie z nim jak prawowita ZONA Boruca chodzila w ciazy. W dodatku Boruc niczym nie rozni sie od Rzezniczaka. Tez nie utrzymuje zadnych kontaktow ze swoim synem Aleksem, nie ma z nim zadnej wiezi i go nie chce znac. Boruce to blizniaki Rzezniczakow. Ale hipocyryzja.