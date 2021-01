Ubrana w pomazany farbą dres Małgorzata Rozenek wychodzi od kosmetyczki z OPUCHNIĘTYMI ustami

Małgorzata Rozenek założyła na siebie młodzieżowy dres, którą uzupełniła torebką od znanego projektanta i udała się na odrobinę relaksu do salonu kosmetycznego. Jak myślicie, jaki zabieg sobie zafundowała?

Małgorzata Rozenek tak jak większość jej koleżanek z branży przykłada dużą wagę do swojego wyglądu. Celebrytka niemal od razu po porodzie rozpoczęła walkę o powrót do figury sprzed ciąży , której efekty niebawem będziemy mieli okazję obejrzeć w show Rozenek cudnie chudnie.

Ostatnio przyuważono ją podczas wyprawy do salonu piękności. "Perfekcyjna" udała się do kosmetyczki samotnie, zapewne zostawiając Henia z tatą, Radosławem Majdanem. Choć przez większość czasu miała na sobie maseczkę, na kilku fotografiach widzimy ją bez zasłoniętych dorodnych ust i nosa. Tego dnia Rozenek postawiła na młodzieżową stylizację. Założyła na siebie czarną bluzę i dresowe spodnie umazane farbą. Do wygodnego kompletu dobrała zimową czapkę z pomponem, śniegowce i torebkę marki Dior.