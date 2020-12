Małgorzata Rozenek odpowiada na zarzuty o nachalne promowanie się: "KISS YOU AND F**K YOU"

Od kilku miesięcy Małgorzata pracuje na planie programu pod tytułem Rozenek cudnie chudnie, w którym pokaże, jak wróciła do formy po urodzeniu Henia. Ponoć dostała za to pokaźną sumkę.

Ja pierdzielę! Jeszcze trochę to będzie pani się dzielić z ludźmi zdjęciami z toalety w trakcie problemów gastrycznych! A może to już było. Wszystko jest na sprzedaż, tylko cena musi być satysfakcjonująca, prawda? Smutne to jest - nie wytrzymał jeden z internautów.

To jest zdjęcie z toalety. A problemów gastrycznych nie miewam, za zdrowo się odżywiam. A co do kasy - przestań zaglądać mi do portfela. Moje życie, moja kasa. Kiss you and f... you - odpisała zbulwersowanemu followersowi.