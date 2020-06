UOKiK na tropie firmy Jessiki Mercedes: "Musi ZWRÓCIĆ PIENIĄDZE tym, których wprowadziła w błąd"

ZWRACAJCIE 20 min. temu zgłoś do moderacji 30 1 Odpowiedz

informację o możliwości zwrotu towaru ogłosiła raz na końcu swojego 1 story, to była krótka wzmianka bez podania szczegółow jak to zrobić. Jej klienci często są nieletni i nie wiedzą jak się za to zabrać. A ona wolała nagrywać swoje kolejne udawane story nie podając żadnych informacji, jak i gdzie zwracać ubrania ( koszulki i dresy). Nie podała informacji co należy dołączyć do przesyłki i kto ponosi jej koszty i jeszcze zablokowała swoj instagram,żeby nikt nie napisał czasem,że nie odzyskał pieniędzy