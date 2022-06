UPOJNA noc Marka Bukowskiego: młoda towarzyszka, randka do 3:00 nad ranem i wspólny powrót taksówką... (ZDJĘCIA)

Jeszcze przed paroma laty mówiło się, że po kolejnym sercowym niepowodzeniu Marek zraził się do wszelkich prób zbudowania trwałego związku. Teraz wygląda jednak na to, że zdecydował się jeszcze raz dać szczęściu szansę. W ostatni weekend aktor został przyłapany w nocnym barze w towarzystwie młodszej kobiety. Para bawiła się szampańsko aż do godziny 3 w nocy. Uwagę fotoreporterów zwróciły szczególnie splecione palce i długie spojrzenia wymieniane między zakochanymi. Nie sposób też nie odnotować, że uroda nowej wybranki Bukowskiego wyjątkowo przywodzi na myśl powierzchowność jego byłej żony. Przypadek? Śmiemy wątpić.