Uzbrojona w torebkę za 7 tysięcy Maffashion przemierza sopocki monciak w asyście Michaela Danilczuka. Ładnie razem wyglądają? (ZDJĘCIA)

Od kilku tygodni w kuluarach coraz głośniej rozbrzmiewają słuchy, jakoby przyjaźń Maffashion i Michaela Danilczuka miała przerodzić się w coś głębszego. Choć 14. edycja "Tańca z Gwiazdami" zdążyła już dobiec końca, influencerka i tancerz widują się niemalże z taką samą częstotliwością, co podczas przygotowań do programu. Co prawda Julia zarzeka się, że łączą ją z niedawnym partnerem z parkietu kumpelskie relacje, zdaje się jednak, że mało kto wierzy w jej zapewnienia.