Vanessa Aleksander o Kryształowej Kuli z "TzG": "Jedna osoba, z którą byłam w edycji, powiedziała, że sobie taką KUPI"

Vanessa Aleksander z pewnością może określić ubiegły rok czasem zdobywania nowych doświadczeń zawodowych, które zaprocentowały imponującymi osiągnięciami. Zyskująca na popularności aktorka otwarcie przyznała, że jedna z profesorek wykładających w warszawskiej Akademii Teatralnej, w mocnych słowach podważała jej umiejętności , próbując zniechęcić ją do dalszego kształcenia się w kierunku artystycznym. Na szczęście nie udało jej się to, dzięki czemu dziś przebojowa 28-latka szturmem podbija sceny teatralne, jak również szklany i duży ekran.

Vanessa Aleksander powiedziała o możliwości kupienia Kryształowej Kuli

Odtwórczyni roli Patrycji Kowalskiej w serialu "The Office PL" niespełna pół roku temu weszła w posiadanie Kryształowej Kuli, będącej jedną z nagród za zajęcie pierwszego miejsca w tanecznym show. O to samo trofeum walczyli też będący z nią w finale Julia Żugaj i Maciej Zakościelny oraz 9 innych gwiazd, które odpadły we wcześniejszych etapach rywalizacji.