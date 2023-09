Victoria Swarovski jest dziedziczką WIELOMILIARDOWEJ fortuny. Tak wygląda jej życie: luksusowe podróże i miłość do aut (ZDJĘCIA)

12345 21 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

No i dobrze. Niech jej się powodzi. Nie ona jedna ma bogatych rodziców, którzy zapewniają swoim dzieciom luksus. W Polsce też. Od małego najlepsze szkoły, zagraniczne studia. Mieszkania, domy, najlepsze samochody, podróże. To normalne, że jak się ma dzieci, to chce się im zapewnić wszystko. A nie- wywalać z domu do roboty, jak skończy 18 lat i jeszcze żądać od nich kasy na starość.