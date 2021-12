Viva Photo Awards: hollywoodzka Weronika Rosati, Karolina Szostak w garniturze i znów zakochani Marcela Leszczak i Misiek Koterski (ZDJĘCIA)

Marcelina 1 godz. temu zgłoś do moderacji 126 14 Odpowiedz

Ta marcelina nie ma szacunku do siebie jak misiek był z Dagmara ostrzegała ja uciekaj (on sypial z Dagmara)a ta po miesiącu wróciła i za rączkę z ni. paraduje udaje znów zakochana bo pieniążki a wmawia ze dla dziecka to robią