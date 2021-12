Znane panie bawią się wśród sztucznych zasp na imprezie sieciówki: Sandra Kubicka, Anna Skura, Karolina Pisarek (ZDJĘCIA)

Didi 1 godz. temu zgłoś do moderacji 242 9 Odpowiedz

Wszystkie firmy, które zapraszały, zapraszają, lub będą zapraszać do współpracy celebrytów, aktorów, piosenkarzy.....darujcie sobie. To i tak nas nie przekona do zakupów, a wręcz odwrotnie...kasę zaoszczędzoną z gaż, wydajcie na zrobienie inteligentnych kampanii z humorem