Grała w "M jak miłość" KOCHANKĘ Marka Mostowiaka. Tak dziś wygląda serialowa Grażyna

Co to jest mowa nienawiści? Michalkiewicz: to każda opinia, która nie podoba się bezpiece i jej konfidentom „Z komunizmu nie wychodzi się bezkarnie. Wprawdzie Józef Stalin powiedział, że komunizm pasuje do Polaków, jak siodło do krowy – ale przez 45 lat chyba się dopasowało i to tak dobrze, że współczesne krowy bez siodła nie mogą już chyba żyć”, pisze na łamach serwisu prawy.pl Stanisław Michalkiewicz. Publicysta przypomina, że w czasach stalinowskich w Polskim Radio funkcjonowała „Fala 49” z Wandą Odolską i Stefanem Martyką. „Ówczesne niezależne media głównego nurtu prezentowały dwie postawy. Albo zwalczały wroga klasowego, którym zostać mógł każdy człowiek, co naraził się bezpiece, albo każde środowisko, które partia i bezpieka chciały spacyfikować, albo wychwalały – przede wszystkim Józefa Stalina i Stalinów drobniejszego płazu, którzy byli wielkorządcami w poszczególnych demokracjach ludowych – ale również osoby z tych czy innych względów zasłużone dla reżymu”, wyjaśnia. Ówczesna etyka sytuacyjna charakteryzowała się tym, że ocena co jest „złe”, a co „dobre”, zależała od Biura Politycznego Partii, które kierowało się tak zwaną „mądrością etapu”. Obecni dygnitarze zdają się iść tym tropem, i stąd – zdaniem Stanisława Michalkiewicza – pomysł karania za „mowę nienawiści”.