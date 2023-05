W "Plotkarze" wcielała się w Lily van der Woodsen. Jak dziś wygląda 54-letnia Kelly Rutherford? Olśniła w Cannes (ZDJĘCIA)

ooo 9 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Wiecie co jest najlepsze, że ona ciągle wyglada jak ona. Ma tę samą twarz, co z tego, że ma zmarszczki, ciągle ma swoją oryginalną, ładna twarz. Można? Można. Lepej by wyglądała bez kurzych łapek z kocimi oczami? Nie sądzę...