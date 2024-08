Wakacyjna Małgorzata Kożuchowska W BIKINI zachęca fanów do resetowania głowy i "luzowania kity"

Małgorzata Kożuchowska wypoczywa we Włoszech

W porównaniu do niektórych koleżanek z branży Małgorzata Kożuchowska stara się jednak rozgraniczać posty sponsorowane od prywatnych. Od kilku dni gwiazda chwali się absolutnie osobistymi kadrami z wakacji spędzanych we Włoszech . Najpierw pokazała się w letniej sukience w paski, teraz przyszedł czas na plażowe selfie.

Zrelaksowana Małgorzata Kożuchowska pozdrawia z wakacji

Włoskie podróże Małgorzaty Kożuchowskiej

Co ciekawe, to już nie pierwsza podróż Kożuchowskiej do Włoch w tym roku. W maju aktorka pochwaliła się romantycznymi kadrami z okolic malowniczego Sorrento. Ubiegłoroczną majówkę także spędzała we Włoszech, a konkretnie w Toskanii.