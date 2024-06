Wakacyjny Kuba Wojewódzki zagaduje młode dziewczyny w knajpce (ZDJĘCIA)

Kilka tygodni temu Kuba Wojewódzki zakończył nagrania do kolejnego sezonu swojego talk-show. W ostatnim odcinku gościł między innymi Fagatę, co wywołało burze wśród widzów i internautów. Oczywiście showman obśmiał już komentarze, jakoby zaniżał poziom własnego programu. Obecnie gwiazdor może pozwolić sobie na relaks więcej luzu przed powrotem do pracy na planie.