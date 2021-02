Walentynki z gwiazdami: Anna Lewandowska na spacerze z Robertem, Małgorzata Rozenek z balonami w łóżku, Joanna Przetakiewicz w morzu róż (ZDJĘCIA)

Aby z tradycji stało się zadość, gwiazdy mniejszego i większego formatu po raz kolejny przystąpiły do wyścigu o najbardziej rozczulającą walentynkową fotkę. Póki co na prowadzenie wysuwają się Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens oraz Robert i Anna Lewandowscy. Niespodziewanie po piętach zaczyna deptać im para Agata Młynarska i Piotr Schmidt.

Gwiazdy przyzwyczaiły nas już do dzielenia się z publiką swoim "szczęściem" nawet bez specjalnej okazji. Nie ma więc co się dziwić, że raz do roku w osławione Święto Zakochanych media społecznościowe są wręcz zalewane przesłodzonymi wyznaniami miłości i zdjęciami pełnymi uścisków, całusków i baloników w kształcie serca.